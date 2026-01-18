Gobernadora está echando carreta: director de UApA responsabiliza a territorios por retrasos en PAE

Una alerta del Ministerio de Educación encendió las alarmas en el país: más de 860.000 estudiantes podrían iniciar el calendario escolar sin acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE), debido a retrasos en la adjudicación de contratos en varias entidades territoriales.

Puede leer: PAE en el Cesar: demoras en asignación de recursos afecta reinicio del programa

En diálogo con Caracol Radio, el director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), Sebastián Rivera, aseguró que el problema no está en la falta de recursos ni en la gestión del Gobierno Nacional, sino en la demora de alcaldías y gobernaciones para adelantar los procesos contractuales.

Rivera explicó que desde septiembre del año pasado el Gobierno entregó valores de referencia y asignó un presupuesto de 3 billones de pesos, cifra que —según dijo— triplica los recursos destinados al PAE en administraciones anteriores.

Sin embargo, advirtió que al menos 17 entidades territoriales no han adjudicado los contratos necesarios para garantizar el servicio.

“El Gobierno Nacional ya cumplió. Las entidades territoriales debieron montar sus procesos licitatorios entre octubre y noviembre. No hay ninguna excusa ni falta de comunicación”, señaló el funcionario, quien recalcó que la responsabilidad recae exclusivamente en los entes locales.

El director de la UApA reconoció que, tras la emisión de la alerta, el panorama no ha cambiado y que hasta el momento no se registran avances significativos en la firma de los contratos. Por ello, anunció que se solicitó el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría para que, en el marco de sus competencias, adopten medidas correctivas y disciplinarias.

Entre los territorios con mayores dificultades, Rivera mencionó a La Guajira, Magdalena y Antioquia, departamentos que —según indicó— vienen presentando retrasos reiterados en la ejecución de los recursos. En el caso de La Guajira, advirtió una especial preocupación por la fragmentación de la ejecución entre el departamento y varios municipios como Uribia, Maicao y Riohacha.

Frente a las declaraciones de autoridades del Cesar, que aseguran estar a la espera de la asignación de recursos, Rivera fue contundente: “La gobernadora está echando carreta. Ellos tienen presupuesto desde octubre o noviembre. No pueden decir que es culpa del Gobierno Nacional”, afirmó.

Puede leer: En Santander está garantizado el PAE para el inicio del año escolar

Pese a la coyuntura, el director de la UApA destacó los nuevos lineamientos del PAE, que priorizan la primera infancia. Según explicó, todos los niños y niñas matriculados en prejardín y transición en el sistema oficial tendrán garantizada la alimentación escolar, con recursos ya asegurados.

Además, anunció que el Gobierno se fijó metas de largo plazo: eliminar la comida ultraprocesada del PAE a más tardar en 2030 y alcanzar una cobertura del 100% de los estudiantes para 2028, frente al 82% actual.

Finalmente, Rivera hizo un llamado a las entidades territoriales, a los entes de control y a las familias para proteger el derecho a la alimentación de los estudiantes y vigilar el uso adecuado de los 3 billones de pesos destinados al programa.