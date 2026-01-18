“Estamos preocupados por el incremento en el salario mínimo del 2026”: Gremios de Caldas

Manizales

El mandatario les expuso un informe de las obras, programas y proyectos de la Administración en 2025, así como los planes a ejecutar en el 2026, al tiempo que les reiteró el respaldo a los diferentes sectores de la producción en sus iniciativas encaminadas a contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

“Esta reunión con el señor alcalde Rojas nos llena de satisfacción, una invitación que amablemente nos hizo a que hablemos de los temas comunes de este inicio de año, la enorme preocupación que se tiene entre los industriales, los comerciantes y los empresarios de la ciudad que tiene que ver con el aumento del salario mínimo que hoy le está pegando duro al sector productivo”, indicó el presidente del Comité Intergremial de Caldas, Marcelo Salazar Velásquez.

El dirigente destacó además que: “hay unas propuestas concretas del Alcalde para ayudar al sector productivo de mirar cómo se van mitigando las dificultades que se generan a comienzo de año como los decretos de la emergencia económica; aquí hay una defensa clara de la institucionalidad, de la libre empresa y del apoyo para que la región y la ciudad siga siendo una ciudad de gran desarrollo”.

En la reunión del alcalde, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, con los gremios de la producción, que se realizó en la sede de la Administración Municipal, se definió crear una mesa de trabajo permanente para monitorear el impacto de las medidas del Gobierno Nacional y buscar juntos acciones que permitan mantener el desarrollo y el progreso de la ciudad y su gente.