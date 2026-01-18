En Cali se realizó homenaje a los 22 cadetes asesinados por el ELN en 2019 en Bogotá

Fueron dos emotivos actos cumplidos en Cali, donde las fuerzas armadas rindieron homenaje, entre otros, al cadete Luis Alfonso Mosquera Murillo, natural del municipio de Pradera, uno de los 22 estudiantes asesinados hace siete años en el atentado cometido por el ELN contra la escuela Francisco de Paula Santander en Bogotá, un 17 de enero de 2019.

Mosquera Murillo fue ascendido al grado de teniente, en un acto cumplido en la plaza de Caycedo y que se extendió a una eucaristía en la catedral metropolitana en el centro de Cali.

El secretario de seguridad de la capital del Valle, Jairo García, quien para la época del atentado fungía como secretario de seguridad de Bogotá, pidió que nunca se olvide que estos estudiantes fueron asesinados por el ELN, en un acto cobarde.

“Fue un hecho muy doloroso para el país y que no debería repetirse y es muy importante este homenaje a estos jóvenes estudiantes y por ello todo nuestro cariño, respeto y reconocimiento a estos muchachos que hoy recordamos”, añadió el secretario de seguridad de Cali.

Recordó que durante su presencia como secretario de seguridad de Bogotá, hubo un trabajo conjunto de las autoridades y se lograron algunas de las capturas, pero hacen falta los autores intelectuales de este ataque a esta escuela de cadetes y del asesinato de los estudiantes.

Con imágenes de cada uno de los 22 estudiantes asesinados por el ELN, una ofrenda floral y una eucaristía para orar por las almas de estas víctimas, se cumplieron estos actos.

Luis Alfonso Mosquera Murillo, uno de los 22 estudiantes asesinados, era natural del municipio de Pradera ,además una promesa del deporte y que se había preparado ganando varias competencias en la modalidad de lanzamiento de disco.