Ataque con explosivos en Cajibío, Cauca, dejó afectaciones en infraestructura eléctrica y viviendas

Ataques con explosivos en Cajibío, Cauca generaron afectaciones en una torre de energía, el hospital local y varias viviendas. En la zona hay presencia de grupos armados ilegales.

De acuerdo con información preliminar los hechos se registraron en el barrio Champagnat, en el casco urbano de Cajibío. La detonación se escuchó en municipios vecinos como Piendamó y Morales, generando alarma entre la comunidad.

La secretaria de gobierno local, Leidy Vanesa Valencia manifestó que la comunidad reportó por lo menos tres explosiones fuertes, en diferentes horas.

“Hasta el momento no hay reporte de víctimas afortunadamente ni de civiles ni del personal uniformado. Vamos a realizar el proceso de verificación de las afectaciones”, dijo la funcionaria.

El ataque dejó daños en una torre eléctrica ubicada a más de 700 metros de la Estación de Policía y a 400 metros del hospital municipal.

La onda expansiva causó daños materiales en varias viviendas, en la emisora comunitaria y en el centro asistencial, con vidrios rotos y afectaciones en fachadas.

No se ha establecido qué tipo de explosivo fue utilizado ni cuál era el objetivo del ataque.

La Personería municipal anunció que acompañará a las familias afectadas, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

En esta zona del Cauca hay amplia presencia de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ y facciones del ELN.