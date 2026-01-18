Distrito plantea ajustes al decreto VIS y VIP ante inquietudes por precios y contratos de vivienda

Las inquietudes sobre el futuro de la vivienda de interés social y prioritario se intensificaron en la última semana, luego de conocerse el borrador del Decreto del Gobierno VIS y VIP. Familias en proceso de compra y constructores han expresado dudas sobre el impacto que podría tener la norma en los precios pactados y en la viabilidad de nuevos proyectos, especialmente en ciudades como Bogotá.

Frente a este escenario, la secretaria de Hábitat del Distrito, Vanessa Velasco, confirmó que la Alcaldía de Bogotá presentó observaciones al Ministerio de Vivienda con el objetivo de preservar la seguridad jurídica de los contratos ya suscritos y reducir la incertidumbre para los compradores.

Frente a la discusión en torno a la vivienda de interés social y prioritario, quiero contarles algunas inquietudes y sugerencias al borrador del Decreto Nacional VIS y VIP, con el proposito de que la vivienda social siga siendo una realidad para los bogotanos:



Entre los puntos planteados se encuentra la necesidad de garantizar que los negocios firmados mantengan plena validez legal, de manera que las familias que cerraron acuerdos en 2025 puedan tener claridad sobre el valor final de su vivienda al momento de la escrituración. Asimismo, el Distrito propuso que los constructores puedan definir los precios en pesos con proyección al año en que se formalice la escritura, en lugar de mantenerlos atados exclusivamente al salario mínimo.

Otra de las observaciones se enfoca en recuperar el valor diferencial de la vivienda VIS en ciudades como Bogotá, con el fin de mantener una oferta suficiente de vivienda social en zonas con acceso a servicios y transporte. También se solicitó que los proyectos VIS desarrollados en procesos de renovación urbana conserven las condiciones actualmente establecidas en la ley.

De acuerdo con la Secretaría de Hábitat, estos planteamientos han sido discutidos en mesas técnicas con el Ministerio de Vivienda, Camacol Bogotá y autoridades de vivienda de otras ciudades del país. Mientras avanzan las conversaciones, el Distrito señaló que continúa la implementación de sus programas de vivienda y que se mantiene el seguimiento a los efectos que tendría el decreto en los hogares que buscan acceder a vivienda social.