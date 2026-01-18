Crisis sanitaria amenaza a residentes de la Urbanización La Española en Cartagena

Según la comunidad, la acumulación de residuos sólidos ya representa un grave riesgo para la salud pública, afectando a niños, adultos mayores y al entorno general del conjunto residencial.

La problemática se agrava tras el cierre unilateral de una de las puertas vehiculares de la urbanización, lo que impide la maniobrabilidad de vehículos pesados y dificulta la prestación de servicios esenciales. Actualmente, una sola entrada funciona simultáneamente para peatones y todo tipo de vehículos, generando riesgos adicionales.

Los habitantes denuncian además presuntos malos manejos administrativos y prácticas autoritarias, ejercidas —según afirman— de manera irregular durante más de cinco años, motivo por el cual ya fueron interpuestas denuncias ante las autoridades competentes.

La comunidad exige soluciones inmediatas, la reanudación del servicio de recolección de residuos y la remoción de la representante legal, a quien señalan como responsable directa de la situación.