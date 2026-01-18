Científica quindiana investiga en Europa el uso de residuos nucleares para generar energía limpia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Uppsala, Suecia. La científica colombiana y quindiana Ana María Gómez fue invitada al programa radial A Vivir Que Son Dos Días, donde explicó los avances de su investigación en física nuclear experimental, orientada a transformar los residuos radiactivos en una fuente de energía más segura y eficiente.

Desde Suecia, Ana María Gómez señaló que actualmente los desechos nucleares generados por las plantas de energía representan un reto ambiental, ya que deben ser almacenados en reservorios especiales para evitar riesgos a la salud y al entorno.

Sin embargo, su trabajo se enfoca en el desarrollo de conocimientos científicos que permitan reutilizar estos residuos como combustible en reactores nucleares de cuarta generación.

La investigadora destacó que estas tecnologías, aún en fase de desarrollo, podrían reducir significativamente la producción de nueva basura nuclear y mejorar la eficiencia en la generación de energía eléctrica, aportando a la sostenibilidad energética mundial.

Ana María Gómez está próxima a culminar su doctorado en Física Experimental, y su trabajo ha sido reconocido en escenarios académicos internacionales, consolidando el talento colombiano en la investigación científica de alto nivel.