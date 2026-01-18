Casa por cárcel para jóvenes señalados de atracar a un taxista en Ibagué

Ibagué

En flagrancia fueron capturados dos jóvenes y aprehendida una adolescente, señalados de cometer un hurto bajo la modalidad de atraco con arma cortopunzante contra un conductor de taxi en el barrio Modelia I de Ibagué.

Las capturas fueron realizadas por uniformados de la Policía Metropolitana, quienes adelantaban labores de patrullaje preventivo en el sector. Los hechos se registraron luego de que los policías recibieran una alerta sobre un acto delictivo ocurrido en plena vía pública.

Al llegar al lugar, los uniformados dialogaron con el taxista, quien manifestó que había recogido a tres pasajeros en el sector céntrico de la ciudad y que, durante el recorrido por el barrio Modelia, fue intimidado con un arma blanca tipo cuchillo y un dispositivo taser. Los delincuentes le hurtaron dos teléfonos celulares y posteriormente emprendieron la huida.

“Con base en la información suministrada por el afectado y las características de los implicados, los policías activaron de manera inmediata el ‘plan candado’ en el sector, logrando ubicar y capturar a un joven de 19 años, una mujer de 20 años y aprehender a una adolescente de 17 años, a quienes se les hallaron los elementos hurtados”, explicó el teniente coronel Neider Darío Zapata, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras audiencia judicial, un juez les impuso medida de aseguramiento con beneficio de detención domiciliaria. Por su parte, la adolescente aprehendida fue trasladada a otra ciudad, donde cumplirá una medida preventiva en un centro de atención especializado para mujeres.

“Con esto estamos garantizando que los ciudadanos de Ibagué tengan una convivencia y seguridad en paz. Invitamos a toda la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo para atenderlo de forma oportuna y garantizar que vivamos en paz en la ciudad de Ibagué”, concluyó el oficial.