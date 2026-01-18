Campaña de seguridad vial en la vía El Bongo – Magangué

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Bolívar, adelantó una jornada preventiva de seguridad vial en el kilómetro 52 de la vía El Bongo – Magangué, correspondiente a la Ruta 7802, jurisdicción del municipio de Magangué.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad estuvo dirigida a conductores y pasajeros de vehículos de servicio particular y motociclistas que se movilizan por este corredor vial, con el objetivo de prevenir siniestros viales, fortalecer el cumplimiento de las normas de tránsito y promover una movilidad segura y responsable.

Durante la jornada, los uniformados brindaron recomendaciones sobre conducción segura, uso adecuado de elementos de protección, respeto a las señales de tránsito y la importancia de realizar pausas activas durante los desplazamientos.

Al respecto, el Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Nuestro compromiso es proteger la vida en las vías. Estas campañas buscan generar conciencia en conductores y pasajeros para reducir los riesgos y evitar hechos que lamentar en los corredores viales del departamento.”