Bebé murió ahogada en un recipiente de agua en el sur de Cartagena

Las autoridades confirmaron que se presentó una muerte por inmersión en el barrio El Pozón, sector La Unión. En el lugar se registró el lamentable fallecimiento de una menor de un año y cuatro meses.

Tras recibir el reporte, uniformados del sector y el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia atendieron el caso de inmediato.

Según las primeras indagaciones, la menor se encontraba en el patio de la vivienda cuando fue hallada sumergida en un recipiente con agua. A pesar de ser trasladada de urgencia a un centro médico cercano, ingresó sin signos vitales.

La Policía Nacional en Cartagena reitera a los padres de familia la importancia de mantener una supervisión activa y constante de los menores, tanto en entornos físicos como digitales.

Estas medidas son fundamentales para proteger el bienestar de los niños y prevenir cualquier situación de riesgo en la ciudad y su área metropolitana.