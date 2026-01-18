Alcalde Dumek Turbay entregará nueva vía Loma Fresca - La Popa el próximo sábado 24 de enero

El alcalde Dumek Turbay visitó las obras de pavimentación de la nueva vía alterna que conectará al convento de La Popa con la ciudad, desde Santa Rita y Loma Fresca. El mandatario reconoció que lo tomó por sorpresa la rapidez de la intervención, pues con apenas ocho días de haber iniciado ya tiene un 55 % de avance y se entregará el próximo sábado 24 de enero.

“Nuevamente esta es la muestra de nuestra frase, ¡Ni maqueta, ni carreta, realidades! Y es así, en tiempo récord, hemos construido y pavimentado en un 55% la nueva vía hacia el convento de la popa”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

Esta obra estratégica responde a una necesidad histórica de la ciudad: hoy, el cerro de La Popa cuenta con una sola ruta de subida, en el sector El Toril, lo que genera congestión, riesgos operativos y limitaciones para residentes, turistas y servicios.

El alcalde Turbay anunció la apertura para el sábado 24 de enero de una vía que por años estuvo abandonada, sin un doliente; por lo que ahora las comunidades de Torices, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre y Loma Fresca podrán gozar de una nueva vía, asfaltada, demarcada y señalizada y, por supuesto, el turismo nacional e internacional tendrá una nueva vía de acceso hacia el convento de La Popa, lo cual facilitará su llegada desde el aeropuerto Rafael Núñez.

El tramo intervenido comprende 680 metros lineales de la calle 62 en Loma Fresca, con empalme directo a la curva final de la vía actual de subida al cerro. A partir de ese punto, el acceso al convento se completa con un recorrido inferior a 200 metros por una trocha ya existente y que poco se conoce en Cartagena. La intervención se realizará en concreto asfáltico.

“Esta vía se las anuncie el 10 de enero y hoy, 7 días después, vengo a inspeccionarla y les informo a todos los cartageneros que ya hay un 55% de avance, para el sábado 24, cartageneros, turistas de cualquier parte de Colombia y turistas extranjeros podrán disfrutar y andar por esta nueva vía”, dijo el alcalde Turbay.

La apertura de la vía se dará con una misa solemne en honor a la Virgen de La Candelaria y se procederá a dar la apertura e inauguración oficial de la vía que le devolvió la esperanza a los vecinos de La Bendición, Petare, Loma Fresca y todos los sectores que se benefician con esta nueva vía.