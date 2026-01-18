Accidente de un campero UAZ dejó una persona muerta y 20 heridas en San Antonio, Tolima

Tolima

La tarde de este domingo 18 de enero, una tragedia conmocionó a la zona rural de San Antonio, municipio ubicado en el sur del Tolima. En la vereda El Carrasposo, un vehículo campero tipo UAZ, adscrito a la empresa CootransOccidente, al parecer se quedó sin frenos y rodó por la vía, lo que deja un balance preliminar de una persona muerta y 20 heridas, cinco de ellas de gravedad.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de San Antonio, José Dayler Lasso, indicó que el UAZ cumplía su ruta desde el casco urbano del municipio hasta la vereda El Corazón.

“Al parecer el vehículo tuvo una pérdida de frenos y perdió el control. No rodó por ningún abismo, sino que el accidente se presentó sobre la misma vía. Es una vía inclinada y allí ocurrió el siniestro. Sin embargo, estamos esperando el informe que nos entregue información definitiva sobre la falla que se presentó”, contó el alcalde Lasso.

La víctima mortal del accidente fue identificada como Miguel Lasso, de 55 años, quien residía en la vereda El Corazón, que debía ser la última parada del UAZ. Los familiares del fallecido también resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital La Misericordia de San Antonio.

“Estamos muy atentos en el Hospital La Misericordia, ayudando para que las personas que deben ser trasladadas de urgencia a otros centros asistenciales puedan hacerlo”, acotó el mandatario local.

Las autoridades locales de Chaparral y Ortega prestaron apoyo con ambulancias y personal de tránsito para atender esta emergencia que sacude al sur del Tolima.