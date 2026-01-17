San Pablo, María la Baja celebra sus tradicionales fiestas patronales del 21 al 26 de enero

Con una variada programación que incluye actos religiosos, actividades recreativas y culturales, espectáculos musicales y cuatro tardes de toros, el próximo 21 de enero darán inicio las tradicionales fiestas patronales del corregimiento

La vicepresidenta de la junta organizadora, Amenaida Paternina, señaló que los festejos se realizan en honor al santo patrono San Pablo Bendito e invitó a los habitantes del corregimiento y a los paisanos que residen fuera de la población a disfrutar, de manera pacífica y en armonía, del encuentro cultural y tradicional más importante de la comunidad.

La programación contempla una amplia agenda cultural, recreativa y musical, que incluye carreras de caballitos de palo para los niños, cabalgata, fandango y cuatro tardes de toros, programadas del viernes 23 al lunes 26 de enero, con la participación de reconocidas ganaderías de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre.

El acto central de las festividades se realizará el domingo 25 de enero, día del santo patrono. Las actividades iniciarán con una alborada en horas de la madrugada, seguida de la celebración de la eucaristía y bautizos.

A partir de las 5:00 p. m. se llevará a cabo la tradicional procesión, que recorrerá las principales calles del corregimiento de San Pablo.