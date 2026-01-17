Renueva tu matrícula antes del 31 de marzo y activa tu poder empresarial en 2026

La Cámara de Comercio de Cartagena dispone de canales virtuales, presenciales y jornadas itinerantes para facilitar el trámite a comerciantes y empresarios

Al iniciar el año, una de las decisiones clave para los negocios formales es dejar al día su matrícula mercantil y demás registros obligatorios. La fecha límite es el 31 de marzo de 2026, y hacerlo con anticipación permite a comerciantes y empresarios proteger su operación, fortalecer su credibilidad y activar su poder empresarial, aprovechando la formalidad como una llave que abre oportunidades reales de crecimiento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Lejos de ser un simple pago o un requisito más, la renovación oportuna se traduce en mayor acceso a crédito, participación en procesos de contratación, respaldo jurídico para operar y la posibilidad de vincularse a programas de fortalecimiento empresarial que impulsan la productividad y la innovación en la región.

“Renovar no es pagar un impuesto, es tomar una decisión estratégica sobre el futuro del negocio. Cuando un empresario mantiene su matrícula al día, activa su poder empresarial: gana confianza frente a clientes, bancos y aliados, y se pone en primera fila para aprovechar oportunidades de crecimiento. La informalidad sale más cara que cumplir a tiempo”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Fechas clave para renovar en 2026

El 31 de marzo de 2026 es la fecha límite para renovar:

La matrícula mercantil de comerciantes, establecimientos de comercio, agencias y sucursales.

Los registros de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL).

El Registro Nacional de Turismo (RNT).

Las organizaciones del Sector Solidario.

En el caso del Registro Único de Proponentes (RUP) , la fecha límite de renovación corresponde al quinto día hábil del mes de abril , que en 2026 será el 9 de abril.

Cumplir estos plazos permite a los empresarios conservar su condición formal, mantener vigente su información y seguir participando en trámites, contratos y programas que exigen estar al día con la Cámara de Comercio.

Qué se arriesga si no renuevas a tiempo

No renovar oportunamente la matrícula mercantil y los demás registros tiene consecuencias directas sobre la operación del negocio:

Sanciones económicas impuestas por la Superintendencia de Sociedades, que pueden alcanzar hasta 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Cancelación de la matrícula mercantil de comerciantes y establecimientos que acumulen cinco años consecutivos sin renovar, lo que implica la pérdida del registro y la necesidad de iniciar nuevamente el proceso de inscripción.

En el caso de sociedades comerciales y Entidades Sin Ánimo de Lucro con cinco años de mora, la posibilidad de disolución por mandato legal.

Procesos de fiscalización, investigaciones administrativas y controles adicionales por parte de las autoridades competentes.

Declaratoria de sociedades como no operativas y disolución de oficio después de tres años consecutivos sin renovar.

Además, la falta de renovación limita o bloquea la participación en:

Licitaciones y procesos de contratación pública y privada. Acceso a créditos y productos financieros. Apertura de cuentas bancarias empresariales. Registros sectoriales específicos, Programas institucionales de acompañamiento y fortalecimiento.

La formalidad como llave que activa el poder empresarial

Renovar la matrícula mercantil mantiene al empresario visible, confiable y respaldado en el mercado. Una información actualizada ante la Cámara de Comercio facilita la relación con clientes, proveedores, entidades financieras y aliados institucionales.

En la práctica, activar tu poder empresarial significa:

Operar con seguridad jurídica y menor riesgo de sanciones.

Demostrar solidez y organización frente a terceros.

Aprovechar los servicios empresariales y las redes de conexión que ofrece la Cámara.

Y estar mejor posicionado para responder a oportunidades de negocio que exigen la formalidad como requisito mínimo.

“En Cartagena y Bolívar hay miles de historias de negocios que despegaron cuando se tomaron en serio la formalidad. La matrícula renovada es un sello que abre puertas: permite acceder a programas de transformación digital, clústeres, redes empresariales y acompañamiento especializado. Esa es la verdadera dimensión de activar el poder empresarial”, agregó Andrea Piña.

Dónde y cómo renovar tu matrícula

Para que más empresarios puedan cumplir con los plazos de forma sencilla y planificada, la Cámara de Comercio de Cartagena dispone de varios canales de atención:

Canal virtual

Renovación en línea a través de www.cccartagena.org.co, en la opción Trámites en línea, o mediante el sistema SII de Confecámaras.

Para usar este canal es necesario contar con Clave Segura, que se obtiene creando un usuario en el SII. El proceso es guiado y puede realizarse en pocos pasos.

Canales presenciales

Atención en las sedes de la Cámara de Comercio de Cartagena en:

Cartagena de Indias, Turbaco, El Carmen de Bolívar, y Calamar.

Con la liquidación impresa, los pagos pueden realizarse también en los bancos aliados autorizados.

Jornadas itinerantes

La entidad ajusta el cronograma del CISE Móvil, su oficina itinerante, que recorrerá diversos municipios del departamento con jornadas especiales de renovación y oferta institucional. La programación se anunciará en los canales oficiales de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Cifras que muestran el impacto de la formalidad

Durante 2025, la Cámara de Comercio de Cartagena registró:

La renovación de más de 32.000 comerciantes.

La inscripción de más de 9.000 nuevas matrículas, y la consolidación de un universo superior a 41.000 comerciantes activos al cierre del año.

Gracias a la renovación oportuna, alrededor de 3.000 nuevos empresarios accedieron a servicios de fortalecimiento empresarial y a iniciativas como Ruta Transformación Digital Microempresas, Lidera 4.0, Núcleos y Clústeres, que impulsan la innovación, la productividad y la articulación entre empresas.

Estas cifras muestran que la formalidad no es un mero trámite: es una palanca real para fortalecer el tejido productivo de Cartagena y Bolívar.