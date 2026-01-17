Reina Nacional del Café denuncia sabotaje en el Reinado Internacional del Café 2026

Tolima

Para este 2026, la representación de Colombia en el Reinado Internacional del Café, realizado en el marco de la Feria de Manizales, estuvo a cargo de la tolimense Laura Usme, de 20 años. Su participación correspondía a su condición de ganadora del Reinado Nacional del Café 2025, celebrado en Calarcá, Quindío, donde representó al Tolima.

Las expectativas sobre su desempeño eran altas. Sin embargo, la representante de Colombia ni siquiera logró ingresar al grupo de las cinco finalistas.

Posteriormente, en un video publicado en sus redes sociales, Usme denunció presuntas injerencias o presiones de su exmánager para afectar sus resultados en el certamen internacional.

“Estando en el reinado me entero de que estaba diciendo abiertamente que él ya había cuadrado todo, que había hablado con un amigo periodista muy cercano a él y que le había contado una versión errónea de la historia, para que, a su vez, ese amigo periodista hablara con alguien del jurado, colega suyo, y así lograr que yo no quedara de nada. Lo más lamentable es que le dieron credibilidad a una versión que no es verdadera y pasó lo que pasó”, aseguró Usme.

De acuerdo con su relato, se habría presentado corrupción en el Reinado en Manizales, la cual terminó por perjudicar a la Reina Nacional del Café. Todo por cuenta de su exmánager, a quien evitó identificar con su nombre, y con quien sostuvo algunas desavenencias tras coronarse a nivel nacional en el 2025.

“Necesitaste sabotear mi participación e inventar cosas que no eran ciertas para hacerme caer, porque sabes lo fuerte que era, lo fuerte que soy, y se te olvida que Dios todo lo ve y mis sueños siguen intactos”, expresó.

De esta manera, la Reina Nacional del Café dejó ver que se quedó por fuera, por lo menos del top 5 del Reinado, debido a supuestas presiones externas o sabotajes en su contra.

“Este video no lo hago con el fin de desmeritar a ninguna persona, pues considero que cualquiera de las 24 candidatas era totalmente apta para ingresar al top 5, top 3 o incluso llevarse la corona, porque todas estaban hermosas y muy preparadas”, concluyó.

Asimismo, la Reina eximió a la organización del Reinado de cualquier responsabilidad y señaló posibles actos de corrupción individuales atribuidos a su exmánager.