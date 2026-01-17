Ofensiva contra el porte ilegal de armas deja una captura en San Jacinto, Bolívar

En desarrollo de la ofensiva permanente contra el porte ilegal de armas de fuego, la Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar adelanta acciones operativas focalizadas que buscan prevenir hechos violentos, reducir factores de riesgo y garantizar la tranquilidad de las comunidades.

Estas estrategias se ejecutan de manera constante en zonas urbanas y rurales, como parte del compromiso institucional con la seguridad y la convivencia ciudadana.

“Seguimos adelantando una ofensiva frontal contra el porte ilegal de armas de fuego, porque cada arma que sacamos de circulación es una vida que protegemos. Nuestro compromiso es firme y permanente con la seguridad de todos los bolivarenses”, afirmó el coronel, Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Precisamente, en el marco de estos operativos, la Policía Nacional de Colombia, a través de las patrullas de vigilancia, logró la captura de un hombre por el delito de porte ilegal de arma de fuego, en hechos registrados en el barrio San Rafael, del municipio de San Jacinto, Bolívar.

El procedimiento se llevó a cabo cuando los uniformados realizaban labores de patrullaje, registro y control en todo el sector. Durante el recorrido, los policías observaron a un ciudadano conocido como “Kevin”, de 38 años de edad, quien al notar la presencia policial intentó evadir de manera inmediata a las autoridades, despertando sospecha.

De forma preventiva, los uniformados se aproximaron y le practicaron un registro a persona. El individuo vestía suéter negro y bermuda de jeans azul, y al realizarle el procedimiento, se le halló en la pretina derecha de la bermuda un arma de fuego tipo revólver, así como un cartucho para la misma.

Al ser requerido por el permiso de porte o tenencia, el ciudadano manifestó no contar con ningún tipo de autorización, por lo que se procedió de inmediato a la incautación del arma, la materialización de sus derechos como persona capturada y dejada a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando de manera oportuna cualquier situación que atente contra la seguridad, recordando que la información suministrada por la comunidad es fundamental para seguir obteniendo resultados efectivos y consolidar territorios más seguros en el departamento de Bolívar.