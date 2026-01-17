Ministerios de Deporte y Ciencia reportan ejecución presupuestal histórica: ¿de cuánto?

El Gobierno Nacional destacó que los ministerios de Deporte y Ciencia registraron niveles de ejecución presupuestal históricos, de acuerdo con los balances consolidados al cierre de la vigencia 2025.

MinDeporte

El Ministerio del Deporte reportó una ejecución del 98,51 %, sobre una asignación vigente de $449.600 millones. Con corte al 31 de diciembre, la entidad comprometió más de $447.386 millones en contratos y actos administrativos, lo que, según el ministerio, refleja una adecuada planeación y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

En el componente de inversión, la ejecución superó el 99 %, con recursos destinados a programas de deporte, recreación y actividad física en todo el territorio nacional.

Desde la cartera se señaló que esta gestión financiera permitió ampliar el acceso de la población, en todo su ciclo de vida, a la oferta institucional, con énfasis en las regiones y en los sectores más vulnerables.

MinCiencias

Por su parte, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación alcanzó una ejecución total del 95,44 % del Presupuesto General de la Nación. Según la entidad, estos recursos se tradujeron en apoyo a la formación de talento humano, investigación y desarrollo de proyectos estratégicos para los territorios.

Entre los resultados reportados se encuentran el respaldo a 7.995 personas en programas de maestría y doctorado, inversiones por $1,2 billones en formación de alto nivel, el reconocimiento de 25.514 investigadores, y recursos destinados a iniciativas en inteligencia artificial, transición energética y soberanía sanitaria.

Hasta el momento Deporte y Ciencia fueron los ministerios que presentaron los niveles más altos de ejecución presupuestal, con impacto directo en programas sociales, educativos y de innovación en el país.