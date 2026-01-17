Miguel de Narváez es el creador de los nuevos jingles de Caracol Miguel de Narváez es el creador de los nuevos jingles de Caracol Radio

Anunciaron su unión el martes 13 de enero, de la mano de Julio Sánchez Cristo. Esta fusión trajo consigo múltiples cambios, entre ellos la reestructuración del equipo de trabajo, la programación y la musicalización esta última a cargo de Miguel de Narváez.

En A Vivir Que Son Dos Días, Miguel de Narváez cuenta cómo fue el proceso creativo detrás de los nuevos jingles, un trabajo que se realizó de manera confidencial y que lo llevó a colaborar con un orquestador de películas en Budapest. El proyecto fue grabado el 30 de diciembre de 2025 y su producción tomó aproximadamente una semana, integrando piezas de producción antigua que fueron rescatadas y realzadas para dar vida a una propuesta sonora innovadora.

Miguel de Narváez se mostró muy agradecido con Caracol Radio por la confianza depositada en su trabajo y dejó abierta la expectativa para futuros proyectos junto a la cadena.