Mateo Calderón: El chef que recorre el mundo con mochila en mano

Mateo Calderón un cocinero que inicialmente en su plan de vida aspiraba a ser ingeniero civil, pero en el 2018 toma la decisión de coger su maleta y emprender un viaje como mochilero de aproximadamente 8 meses por Sudamérica, una travesía que le cambio los planes de ser ingeniero civil y empezar en el mundo de la cocina.

En A vivir que son dos días, Mateo habló de como ha sido esa experiencia de viajar y cocinar en diferentes países, de como fue tener un restaurante en Francia y de como acaba tomando la decisión de emprender su camino gastronómico con una maleta y trabajar en distintos restaurantes a nivel mundial.

Mateo Calderón deja a la expectativa de que en algún momento retrate sus aventuras en un libro, pero por el momento continúa recorriendo el mundo con su gastronomía e inspirado a sus seguidores.