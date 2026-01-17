A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Mateo Calderón: El chef que recorre el mundo con mochila en mano

El Chef colombiano que ha viajado por el mundo con su peculiar forma de cocinar.

David Santiago Suescun Cruz

Mateo Calderón un cocinero que inicialmente en su plan de vida aspiraba a ser ingeniero civil, pero en el 2018 toma la decisión de coger su maleta y emprender un viaje como mochilero de aproximadamente 8 meses por Sudamérica, una travesía que le cambio los planes de ser ingeniero civil y empezar en el mundo de la cocina.

En A vivir que son dos días, Mateo habló de como ha sido esa experiencia de viajar y cocinar en diferentes países, de como fue tener un restaurante en Francia y de como acaba tomando la decisión de emprender su camino gastronómico con una maleta y trabajar en distintos restaurantes a nivel mundial.

Mateo Calderón deja a la expectativa de que en algún momento retrate sus aventuras en un libro, pero por el momento continúa recorriendo el mundo con su gastronomía e inspirado a sus seguidores.

