Manifestaciones en defensa del salario mínimo 2026: Fecha, hora y puntos de concentración

El incremento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno Nacional con un alza del 23%, ha desatado una fuerte polémica en Colombia.

Mientras los gremios empresariales consideran que este ajuste es excesivo y han anunciado demandas para tumbar el decreto, las centrales sindicales y organizaciones sociales defienden la medida como un avance histórico en materia de justicia social y dignificación del trabajo.

Este escenario ha motivado la convocatoria a manifestaciones en defensa del salario mínimo 2026, que se realizarán en distintas ciudades del país.

Fecha y hora de las manifestaciones en Colombia

De acuerdo con la convocatoria oficial, las manifestaciones en defensa del salario mínimo se llevarán a cabo el miércoles 28 de enero de 2026, a partir de las 10:00 de la mañana.

La jornada está pensada como una movilización nacional y simultánea, con el objetivo de mostrar respaldo ciudadano al decreto expedido por el presidente Gustavo Petro.

Puntos de concentración en las principales ciudades

Las centrales obreras han informado que el principal punto de concentración en cada ciudad será frente a los Palacios de Justicia, espacios simbólicos donde se defenderá la legalidad y constitucionalidad del decreto del salario mínimo.

En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, se espera una amplia participación de trabajadores, pensionados y sectores populares.

¿Quiénes convocan las manifestaciones en defensa del salario mínimo 2026?

La movilización fue convocada por el Comando Nacional Unitario, integrado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General del Trabajo (CGT), así como las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC. Estas organizaciones han expresado su rechazo frontal a lo que califican como una ofensiva política y de clase por parte de sectores empresariales y económicos que buscan frenar el aumento salarial.

Sindicatos defienden la legalidad del decreto

Fabio Arias, presidente de la CUT, ha sido enfático en rechazar las demandas interpuestas contra el aumento. Según el dirigente sindical, el decreto es completamente legal y se ajusta a la Constitución, que establece el derecho a un salario mínimo vital y móvil. Además, recordó que la ley faculta al Gobierno a fijar el salario cuando no hay acuerdo en la Comisión Nacional de Concertación.

Las organizaciones convocantes insisten en que el salario mínimo no debe verse como un costo, sino como una herramienta de redistribución de la riqueza y reactivación económica. Por ello, hacen un llamado a la ciudadanía a participar activamente en las manifestaciones en defensa del salario mínimo 2026, como una forma de respaldar la democracia social y el derecho de los trabajadores colombianos a vivir con dignidad.