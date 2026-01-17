La CRA realiza en Cartagena consulta pública del Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado

Acueducto de Bogotá ofrece 100% de descuento en intereses para usuarios con facturas pendientes

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA-, en desarrollo del proceso de participación ciudadana del proyecto de resolución del Nuevo Marco Tarifario aplicable a Gestores Comunitarios y Pequeños Prestadores de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado, realizará una jornada de consulta pública de divulgación en la ciudad de Cartagena el día 20 de enero de 2026.

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 11.5 del artículo 2.3.6.3.3.11 del Decreto 1077 de 2015 se convoca a este 5° evento de consulta pública del proyecto de resolución del Nuevo Marco Tarifario aplicable a Gestores Comunitarios y Pequeños Prestadores de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado.

Convocatoria dirigida a las ciudadanas y ciudadanos de los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Sucre, Cesar, La Guajira, Córdoba, San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

FECHA: Martes 20 de enero de 2026.

HORA: 9:00 a.m. a 12:00 m. Gestores Comunitarios.

2:00 p.m. a 5:00 p.m. Pequeños Prestadores diferentes a Gestores

LUGAR: Auditorio de la ESAP, ubicado en la Avenida Pedro de Heredia, Sector El Espinal, Calle 32 #18C-192.

Para asistir al evento es necesario realizar una inscripción previa a través del siguiente enlace: https://forms.office.com/r/Sg3P7QW9rx