Investigan asesinato con arma blanca en el barrio de Torices de Cartagena

Un homicidio con arma blanca se presentó en el barrio de Torices, sector Caño Juan Angola.

La víctima fatal fue identificada como Jhonatan de Jesús Cuesta Chaverra, de 26 años, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios.

Según lo manifestado por la comunidad, la víctima se encontraba por el sector, llega su agresor y lo lesiona con arma blanca, siendo trasladado a un Centro de Atención Primaria, donde llegó sin signos vitales.

Inspección técnica a cadáver fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal.