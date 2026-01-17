Gobierno ajusta los lineamientos del Plan de Alimentación Escolar: ¿Cuáles son los cambios?

El Gobierno nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), expidió la Resolución 003 de 2026, con la que se ajustan los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para “garantizar una alimentación más justa, saludable y pertinente territorial y culturalmente” a estudiantes del sistema educativo oficial.

La resolución introduce cambios en la organización y priorización del PAE, al poner en el centro a más de 550.000 niñas y niños de la primera infancia, buscar el cierre de brechas entre zonas urbanas y rurales, fortalecer el enfoque diferencial y promover la participación y el control social, según lo establecido en el acto administrativo.

Uno de los ejes es la priorización total de niñas y niños del segundo ciclo de educación inicial (prejardín, jardín y transición), al reconocer que “una alimentación adecuada en los primeros años de vida es clave para el desarrollo integral y la permanencia escolar”, de acuerdo con los lineamientos actualizados.

En zonas rurales de difícil acceso, los nuevos criterios fortalecen la atención del PAE con la entrega de un complemento tipo almuerzo a cerca de 300.000 niñas y niños, atendiendo condiciones geográficas, de movilidad y sociales de estos territorios. La resolución también define la disminución progresiva de la modalidad industrializada y promueve la atención preparada en sitio o caliente transportada, para ofrecer alimentos más frescos y culturalmente pertinentes.

La normativa incluye avances en la formalización laboral de las manipuladoras y manipuladores de alimentos, al establecer que este año el 50 % será vinculado con contratos formales de manera progresiva. Además, señala medidas para que las tiendas escolares reduzcan la oferta de alimentos ultraprocesados y restrinjan la promoción de productos altos en sodio, grasas y azúcares durante el consumo del complemento del PAE.