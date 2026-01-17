Gobernador de Caldas se une al llamado nacional de reevaluar el aumento de impuestos a los licores

Manizales

Y es que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1474, en cuyo artículo 1 se incrementa el IVA para licores como aguardiente, ron, entre otras bebidas, pasando del 5% al 19% para la vigencia 2026. Además, en otros artículos también se aumenta la tarifa del componente específico del impuesto al consumo y el componente ad valorem del impuesto al consumo.

Con estos incrementos, se estima – por ejemplo- que una botella de 750 mililitros de Aguardiente Amarillo de Manzanares tendría en 2026 un precio de venta al público sugerido de $71.112 frente a $49.705 en 2025, es decir $21.407 más, equivalente a un aumento del 43%. Así mismo, botella de 750 mililitros Ron Viejo de Caldas tradicional costaría $30.059 más (incremento del 55%), pasando de un precio de venta al público sugerido de $54.545 en 2025 a $84.604 en 2026.

Estos elevados costos no solo desincentivarían la compra de estos productos, sino que las ganancias adicionales no serían para los departamentos sino para la nación. De ahí que el mandatario se sume a este llamado que “no es una rebelión contra el Gobierno, sino una defensa de las rentas departamentales”.

“No es un desacato, es simplemente poner sobre la mesa y explicar públicamente a la gente que no estamos de acuerdo y por qué. Con este aumento exagerado del IVA los costos de los licores aumentarían notoriamente. Ese sobrecosto lo que va a favorecer es el mercado ilegal, el contrabando y la adulteración; permitiría que grandes empresas criminales vean en esto un nuevo factor de ingresos. Los mejores sitios para vender nuestro aguardiente serán los países de las fronteras y de ahí los licores entrarían de contrabando a Colombia, sin pagar impoconsumo y eso va totalmente en detrimento de las rentas departamentales”, afirmó el mandatario de los caldenses.

Frente a este panorama los Gobernadores, en conjunto, han definido varias acciones: