En el marco de la etapa de reversión, Autopistas del Caribe continúa adelantando operaciones

En el marco de la etapa de reversión, Autopistas del Caribe continúa adelantando labores de operación y mantenimiento en el corredor vial, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad y adecuada transitabilidad para los usuarios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Entre las actividades ejecutadas recientemente se destacan el parcheo en la glorieta de la variante Palmar de Varela – Sabanagrande (RN25ATA), la pintura de cruces peatonales en el corredor de La Cordialidad (RN9006), la demarcación horizontal en la variante Mamonal – Gambote (RN90BLB) y el sello de fisuras en la variante Cartagena (RN90BLC).

Estas acciones hacen parte del compromiso de la Concesión de responder por la operación y el mantenimiento de la vía hasta la finalización del contrato.