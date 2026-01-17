Con transferencia económica, la UNGRD compensa a familias por obra del Canal de La Esperanza

Doce familias del corregimiento de Méjico del municipio de San Jacinto del Cauca, Bolívar, recibieron transferencias económicas

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) realizó una transferencia económica directa por más de 202 millones de pesos a familias campesinas del municipio de San Jacinto del Cauca, en Bolívar, por la ejecución de obrasde emergencia en el Canal de La Esperanza, en la subregión de La Mojana.

Doce hogares recibieron los recursos tras la intervención de emergencia adelantada en el canal, como reconocimiento a los impactos sociales y económicos generados sobre sus actividades productivas.

La compensación reconoce afectaciones sobre labores agrícolas y de subsistencia desarrolladas en aproximadamente 117 hectáreas del área intervenida, identificadas mediante un procesotécnico de caracterización.

Los recursos, por más de $202.000.000, fueron consignados directamente a las familias beneficiarias, que desarrollaban trabajos productivos en el sector rural del corregimiento de Méjico.

Desde la UNGRD se precisó que esta transferencia económica no corresponde a compra de predios, dado que los terrenos intervenidos son de carácter público, sino al reconocimiento de impactos derivados de la ejecución de la obra ejecutada para regular el caudal del río Cauca en La

Mojana y reducir las afectaciones a comunidades rurales expuestas a fenómenos naturales.

El proceso se adelantó con el acompañamiento de la Alcaldía de San Jacinto del Cauca y se desarrolló en el marco de la declaratoria de calamidad pública municipal.

La ampliación en el canal incrementó en más del 20 % su capacidad hidráulica, es decir, ahora puede transportar hasta 300 metros cúbicos por segundoadicionales durante eventos de creciente del río Cauca. Las mediciones indican queaproximadamente el 60 % del caudal del río Cauca es conducido por el Canal de La Esperanza, mientras que el resto se dirige hacia el boquete de Caregato.

La UNGRD adelanta acciones de atención social en La Mojana que reconocen los impactos sobre las comunidades y consolidan una gestión que da confianza frentea emergencias asociadasa fenómenos naturales.