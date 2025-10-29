Hasta 31 de octubre: 90% de descuento en intereses y 70% en sanciones por mora de impuestos

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Secretaría de Hacienda, invita a los contribuyentes a aprovechar los últimos días del mayor descuento en intereses moratorios generados por deudas tributarias y en sanciones aplicables a impuestos distritales.

En cumplimiento del Acuerdo No 188 del 30 de julio de 2025, expedido por el Concejo Distrital y sancionado por el alcalde Dumek Turbay Paz, hasta el próximo viernes 31 de octubre de 2025 los contribuyentes podrán acceder a tres importantes beneficios:

- 90% de descuento en intereses por mora de impuestos, siempre que cancelen la totalidad del capital, ya sea de toda su cartera o de las vigencias que escojan.

- 70% de descuento en intereses por mora de impuestos para acuerdos de pago, siempre que cancelen el 50% de la cartera seleccionada como cuota inicial y cumplan con un total de cinco cuotas en los plazos definidos.

- 70% de descuento en sanciones asociadas a impuestos, siempre que cancelen la totalidad del capital adeudado.

Estas condiciones especiales de pago aplican para el Impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio y sus complementarios, Delineación Urbana, Sobretasa a la Gasolina, Publicidad Visual Exterior, Alumbrado Público y Contribución por Valorización, de la vigencia 2025 o anteriores.

El secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González, informó que “durante este 2025, desde Hacienda hemos iniciado más de 200.000 procesos de cobro coactivo por deudas de Impuesto Predial de vigencias desde 2015 hasta 2023, de los cuales 60.000 tienen medidas cautelares de embargo a cuentas bancarias”.

Advirtió que “próximamente iniciaremos procesos de cobro coactivo por facturas vencidas de Impuesto Predial de las vigencias 2024 y 2025, por lo que invito a los contribuyentes a aprovechar los descuentos en intereses y sanciones vigentes y ponerse al día con el pago de impuestos”.

Así avanza el recaudo

La Secretaría de Hacienda precisa que, a corte del 26 de octubre, la meta de recaudo presupuestada para la vigencia 2025 ($1.262.676.119.873) reporta un avance del 84%. En total, $1.059.066.508.200 han ingresado a las arcas distritales, gracias al pago de los siguientes tributos: Impuesto Predial ($423.495.640.420), Impuesto de Industria y Comercio y retención en la fuente ($570.716.500.062), Sobretasa a la Gasolina ($50.614.160.000) e Impuesto de Delineación ($14.240.207.718)