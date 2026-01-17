“‘Bolívar al Fogón’, llegará a los mejores restaurantes del país”: Yamil Arana

El departamento de Bolívar decidió contarse a sí mismo desde sus fogones

Con el lanzamiento oficial de la estrategia “Bolívar al Fogón: Sabores que cuentan historias”, la Gobernación de Bolívar puso en marcha una apuesta integral para rescatar, visibilizar y proyectar el patrimonio gastronómico del territorio, fortaleciendo a los pequeños productores y posicionando al departamento como un destino cultural que se narra desde su cocina.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La iniciativa fue presentada en el restaurante De Indias, en el barrio Getsemaní, un escenario simbólico donde tradición y contemporaneidad se encuentran. Allí se dio apertura al Mes del Bocachico, producto emblemático de febrero, en el marco del Festival del Bocachico de Magangué, reafirmando el vínculo entre la gastronomía, el río y la identidad bolivarense.

Durante el lanzamiento, el gobernador Yamil Arana Padauí destacó que Bolívar al Fogón trasciende lo culinario y se consolida como una política de reconocimiento al campo y a quienes lo sostienen.

“Este es el año para resaltar la cocina bolivarense. Queremos poner en valor los productos típicos que nacen en nuestra región y demostrar que pueden estar en los grandes restaurantes de Bolívar, del Caribe y del país. Bolívar al Fogón es una iniciativa para apoyar la profundidad del campo bolivarense y darle visibilidad a quienes históricamente no la han tenido”, afirmó el mandatario.

El gobernador explicó que la estrategia exaltará un producto emblemático cada mes, articulando festivales gastronómicos, rutas turísticas, activaciones culturales y encadenamientos productivos que conecten directamente al productor con el mercado, al campo con la ciudad, y a la tradición con nuevas oportunidades.

El proyecto surge desde AgroBolívar y se articula con la Rueda de Negocios, una plataforma diseñada para conectar a pequeños productores con restaurantes y mercados formales. Como componente solidario, un porcentaje de las ventas mensuales de los restaurantes aliados será destinado a asociaciones de productores del alimento destacado, fortaleciendo la economía local desde un enfoque colaborativo y sostenible.

Durante la jornada, el chef José Alfredo “El Chato” Barbosa resaltó el valor de tender puentes reales entre el sector gastronómico y los territorios rurales.

“Estas dinámicas son fundamentales. Muchas veces los cocineros desconocemos lo que ocurre en los pueblos, en las riberas, en los festivales de producto, con ingredientes que tenemos frente a nosotros y no usamos. Conseguir productos locales no siempre es fácil porque no son masivos ni comerciales, pero esta red colaborativa nos permite fortalecer esa conexión”.

“Esta es nuestra tradición, nuestra realidad, nuestra comida. Estos productos cuentan historias y merecen estar en las mesas y en las cartas de los restaurantes”, concluyó.

Como parte del lanzamiento, el restaurante De Indias incluyó durante todo el mes una carta especial a base de bocachico, con preparaciones elaboradas por el gobernador, el chef Barbosa y la cocinera tradicional Ceci, de La Fondera de Magangué, en un ejercicio simbólico de diálogo entre saberes, generaciones y territorios.

Agenda Gastronómica de Bolívar 2026

La estrategia Bolívar al Fogón estará acompañada por una agenda anual de festivales y activaciones en todo el departamento, que celebran los productos, las cocinas y las tradiciones de cada subregión:

Febrero

• Festival del Bocachico – Magangué (1 y 2 de febrero)

Producto: Bocachico

• Festival de la Yuca – Corregimiento Las Caras, Clemencia (6 al 8 de febrero)

Producto: Yuca

Marzo – Abril

• Semana Santa y Semana Santica – Mompox (12 de marzo al 6 de abril)

Producto: Pescados de río y mar del ZODES Dique

Campaña especial: Santo Pescao

Abril

• Festival del Bollo de Mazorca – Arjona (18 y 19 de abril)

Producto: Bollo de mazorca

Mayo

• Festival del Aguacate – San José de Playón y María La Baja (16 y 17 de mayo)

Producto: Aguacate

Junio

• Festival Multicultural de los Montes de María – Zambrano (13 y 14 de junio)

Productos: Frijol, ñame, orejero, aguacate, yuca, entre otros

Julio

• Festival Departamental de Bandas – Cartagena (17 y 18 de julio)

Productos del proyecto MATIE

Agosto

• Muestra Gastronómica – Cocina Palenquera

Septiembre

• Festival de Jazz – Mompox (3 al 5 de septiembre)

Productos: Bagre, arroz de chorizo, butifarras ahumadas, cócteles con vino de corozo y dulce de limón

Octubre

• Festival Nacional del Ñame – Corregimiento San Cayetano, San Juan Nepomuceno (10 al 12 de octubre)

Producto: Ñame

Noviembre

• Muestra Gastronómica del Sur de Bolívar

Productos: Derivados del café y cacao

Diciembre

• Evento gastronómico de cierre del año (por definir)

Con Bolívar al Fogón, la Gobernación de Bolívar apuesta a convertir la gastronomía en una herramienta de desarrollo económico, turístico, cultural y social, fortaleciendo al campesinado, a los pescadores, a los productores y a toda la cadena de valor del territorio, mientras se preservan los saberes, los sabores y las historias que hacen de Bolívar un departamento que se reconoce y se proyecta desde su cocina.