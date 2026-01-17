Audiencia Pública Ambiental del proyecto Área de Perforación Exploratoria (APE) SN15 de Hocol

Dos sedes interconectadas:

✅ Centro de Eventos La Hacienda (km 12 vía Pontezuela – Bayunca)

✅ Arroyo de Piedra, Cancha de microfútbol (cerca de la Casa de la Cultura).

En ambos lugares podrás informarte, escuchar a la comunidad y compartir tus opiniones ante la autoridad ambiental.

¿Quieres presentar una ponencia ese día?

Las inscripciones cierran el martes 3 de febrero a las 5:00 p.m.

Inscríbete gratis al 01 8000 112 998 o en www.anla.gov.co, diligenciando el formulario correspondiente.

También puedes inscribirte en tu alcaldía, personería o en las corporaciones ambientales CARDIQUE, CORPAMAG o la CRA.

Después de inscribirte, envía los archivos o documentos de tu intervención 3 días antes de la audiencia al correo licencias@anla.gov.co