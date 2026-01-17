Alcaldes de municipios más pequeños alertan por recortes al Sistema General de Participaciones

Desde la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) se advirtió que la decisión del Gobierno nacional compromete la estabilidad financiera de las entidades territoriales y pone en riesgo la continuidad de programas sociales fundamentales, especialmente en los municipios de quinta y sexta categoría.

En este contexto, el alcalde de Santa Rosa, Harvis Bello Elles, expresó su profunda preocupación por los recortes ya aplicados en los giros del SGP, que en algunos municipios alcanzan reducciones de hasta el 70%. “Los alcaldes de los municipios más pobres tenemos una gran preocupación por esta decisión del Gobierno nacional. Estas transferencias son fuentes de financiación necesarias para cada uno de los municipios de quinta y sexta categoría del país”, afirmó.

El mandatario explicó que la medida resulta particularmente grave e inesperada, teniendo en cuenta que los giros del SGP se realizan meses vencidos, lo que impide a las administraciones locales anticiparse o ajustar sus presupuestos frente a una reducción de esta magnitud.

Bello Elles también cuestionó la falta de información oficial. “Lo más preocupante es que el Gobierno no ha informado nada. No sabemos si van a seguir haciendo estos recortes ni bajo qué criterios se están aplicando”, sostuvo.

A su vez, el alcalde expresó su desconcierto frente al discurso económico del Ejecutivo nacional. “No entendemos por qué, si el presidente dice que la situación económica del país va en crecimiento y que el Producto Interno Bruto está aumentando, se toman decisiones que nos dejan sin recursos. Están dejando a los alcaldes maniatados”, subrayó.

Cabe recordar que este pronunciamiento se da en medio de un escenario de alta presión fiscal y de crecientes responsabilidades para las entidades territoriales. Frente a ello, Fedemunicipios sostuvo que el ajuste anunciado se basa en una interpretación inconstitucional de la norma que regula las transferencias del Sistema General de Participaciones.

Los gobiernos locales advirtieron que, de mantenerse esta situación, se verán comprometidas la ejecución de programas sociales, la inversión pública y la capacidad operativa de los municipios con menores ingresos del país.