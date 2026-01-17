A días de iniciar el semestre, el Politécnico Grancolombiano se alista para recibir a nuevos estudia

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina, y como es costumbre todos los estudiantes de nuevo ingreso viven momentos tensos, ya que se enfrentan a una nueva etapa que será la base para su vida profesional a futuro.

En conversación con A Vivir Que Son Dos Días la directora nacional de matrículas del Politécnico Gran Colombiano, Libia Cabra explicó cómo será la bienvenida para los estudiantes el próximo sábado en su campus, también dio la invitación para personas interesadas en estudiar inscribirse al politécnico Gran Colombiano a través de su página web www.poli.edu.co o por el número de WhatsApp 3022907400.