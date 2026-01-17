A buen ritmo reconstrucción de la vía al Aguacatal en Cali.

Después de muchos años de reclamos y protestas de la comunidad, arrancaron los trabajos de reconstrucción de la única vía que permite la comunicación con el sector del Aguacatal y la vía hacia el corregimiento de Montebello.

La Secretaría de Infraestructura informó que las obras se cumplen sobre la Avenida 15 Oeste, entre la Avenida 4 Oeste y la Avenida 12 Oeste, desde la avenida cuarta y hasta el cuartel occidental del cuerpo de bomberos de Cali.

“Esta intervención responde a una solicitud de la comunidad y nos hemos articulado con la comunidad y líderes del sector para recibir sus solicitudes frente a la obra, atenderlas y avanzar en el desarrollo de la misma”, dijo Diana Montilla, Ingeniera Civil ,especialista en Pavimentos de la secretaría de infraestructura distrital de Cali.

Los trabajos en la vía al Aguacatal avanzan con jornadas nocturnas todos los días entre las diez de la noche y las cinco de la madrugada, aplicando el Plan de Manejo de Tránsito ,autorizado por la secretaría de movilidad de Cali.

Según explicó la ingeniera Montilla, se han demolido 960 metros de los mil 250 metros proyectados, a pesar de las fuertes lluvias y la presencia de acometidas irregulares de acueducto que causan dificultades técnicas en algunos tramos, sin afectar el cronograma general del proyecto.