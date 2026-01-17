25.213 documentos de identidad no han sido reclamados en las sedes de la Registraduría en Bolívar

Un total de 25.213 personas que realizaron el trámite de su cédulade ciudadanía y tarjeta de identidad en las diferentes sedes de la Registraduría en el departamento de Bolívar no se han acercado a reclamar su documento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De los documentos pendientes por reclamar,14.028 son cédulas de ciudadaníay

11.185 son tarjetasde identidad. Para reclamarlos, los ciudadanos debenacercarse a la sede de la Registraduría donde realizaron el trámite, de lunes a viernes de 8:00

a. m. a 4:00 p. m. en jornada continua.

Las personas que tramiten la cédula amarilla con hologramas tienen un plazo máximo de un (1) año para reclamarla, contado desde la fecha en la que el documento está disponible para entrega, y para quienes tramiten la cédula de ciudadanía digital en policarbonato, el plazo es de dos (2) años. Mientras que las tarjetas de identidad podrán ser reclamadas hasta su fecha de vencimiento. De no ser así, estas serán devueltas a las oficinas centrales de la Registraduría Nacional para su destrucción, teniendo en cuenta los riesgos administrativos y civiles que conlleva el mantenimiento, la custodia y el inventario de los documentos de identidad.

La Registraduría Nacionaldel Estado Civil hace un llamado a los colombianos para que reclamen su documento de identidad, ya que es indispensable para realizar trámites, acceder a los serviciosdel Estado y en el caso de la cédulade ciudadanía, es el único documento válido para ejercer el derecho al voto.