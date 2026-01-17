12 carreras a 0, Tigres se impusieron a Caimanes en el 11 de Noviembre Abel Leal

La serie final va 2-1 a favor de los de Barranquilla

Por: Freddy Jinete Daza

El “Caballo de Olaya” sacó la casta con apertura de calidad, Gio Urshela puso de pies el Templo, Moíses Díaz cargó con el revés y Tigres de Cartagena doblegó 12 carreras por 0 a Caimanes de Barranquilla.

Julio Teherán y Gio Urshela, los máximos ídolos del béisbol en Cartagena, aportaron su calidad para llevar a Tigres su primera victoria en la Serie Final, que lidera Caimanes 2-1.

Julio Teherán lideró la blanqueda con impecable apertura en 6.0 entradas, admitió 3 aislados imparables, no regaló boletos, ponchó a un bateador, utilizó 75 picheos (47 strikes).

Los de casa rompieron el celofán en el segundo episodio, luego de dos “outs” colgados, Guillermo Quintana y Michael de León, pegaron sendos imparables, anotando luego del costoso error en tiro de Carlos Arroyo.

Con las bases llenas en la misma entrada, Daniel Vellojín recibió un pelotazo (HPB), anotando desde tercera base, Tito Polo, quien se había embasado por error de Carlos Arroyo, tomando ventaja (3 por 0).

En el tercero con el jonrón a lo profundo del prado derecho de Gio Urshela, Tigres se puso en ventaja 4 carreras por 0, volviendo a fabricar en el cierre del octavo.

En el octavo capítulo Tigres combinó 4 bases por bolas, 3 imparables, un lanzamiento desviado (Wild Picth) y un error para sentenciar el juego 12 carreras por 0.

Gio Urshela anotó dos veces en el octavo episodio, también pisaron la goma; Guillermo Quintana, Michael de León, Tito Polo, Dayan Frías, Lorenzo Cedrola y Ronaldo Hernández.

La serie continúa en Cartagena con el Juego 4, donde Tigres buscarán empatar la final y extender el pulso por el título, mientras Caimanes intentarán recuperar el control y quedar a un paso del campeonato.