Vuelven el gato y el ratón favoritos de grandes y chicos en “Tom y Jerry, la brújula mágica”

La cinta animada dirigida por Zhang Gang presenta una divertida propuesta donde la alocada pareja sigue con la persecución, incluso a través del tiempo.

Cortesía: Warner Bros. – DiscoveryPelícula “Tom y Jerry, la brújula mágica”

Ricardo Bedoya

Un par de personajes animados, favoritos de grandes y chicos regresan en una nueva aventura titulada “Tom y Jerry, la brújula mágica” (Tom & Jerry: Forbidden compass), el gato y ratón dirigidos por Zhang Gang se alocan a través del tiempo hasta una Ciudad Dorada al estilo de la antigua China, donde persecuciones frenéticas, comedia slapstick y acción emocionante los esperan.

“Tom y Jerry, la brújula mágica” nos lleva al corazón de Manhattan, Jerry, siempre ingenioso y callejero, ha desarrollado una obsesión por las civilizaciones antiguas y se cuela en la exposición estelar del Museo Metropolitano: la legendaria “Brújula Astral”. Muy de cerca lo sigue Tom, su eterno perseguidor y ahora flamante guardia de seguridad del museo, decidido a detenerlo a toda costa. La persecución desata el caos y hace que el valioso artefacto caiga al suelo, liberando un deslumbrante vórtice que los lanza a través del tiempo y el espacio.

Los personajes tendrán que enfrentarse a Rata Fornida, el villano más travieso y peligroso, convertido en kaiju, y solo su amistad podrá salvar el día... al menos hasta la próxima persecución. “Tom y Jerry, la brújula mágica” de Warner Bros. – Discovery es el estreno de vacaciones para todo el público y se encuentra disponible en salas de cine colombianas.

