Varias viviendas destruidas y tres veredas incomunicadas dejan las lluvias en La Florida, Nariño

La Florida - Narño

Las intensas lluvias registradas desde los primeros días de enero han generado una compleja emergencia en el municipio de La Florida en el oriente de Nariño, donde se reportan múltiples deslizamientos, viviendas destruidas, comunidades incomunicadas y una grave afectación social y económica en sectores rurales, situación que obligó a la administración municipal a decretar la calamidad pública y a solicitar apoyo urgente de los gobiernos departamental y nacional.

De acuerdo con el alcalde Andres Díaz, este año el municipio ha tenido que atender cerca de 50 deslizamientos en distintos puntos del territorio, principalmente en los corregimientos de Robles y El Rodeo, sin embargo, lo más grave se presentó en el corregimiento de Rodeo, vereda Maco, donde un deslizamiento de gran magnitud dejó graves consecuencias.

“Estamos viviendo una crisis compleja en el municipio de La Florida en términos de riesgo y de desastre. Desde los primeros días de enero hasta la fecha hemos trabajado en aproximadamente 50 deslizamientos, principalmente en los corregimientos de Robles y Rodeo. En la vereda Maco se presentó un deslizamiento de gran magnitud que hoy tiene a toda la comunidad en una situación extremadamente crítica”, aseguró el mandatario.

Decretan Calamidad Pública

Según explicó el alcalde, por la magnitud de la emergencia la administración municipal tuvo que declarar la calamidad pública y la urgencia manifiesta, ante el riesgo inminente que enfrentan decenas de familias y la imposibilidad de atender la situación únicamente con recursos locales.

“Hemos perdido una vivienda totalmente sepultada, hay dos o tres viviendas más que ya es imposible habitarlas y cerca de cuatro viviendas adicionales se encuentran en riesgo alto. En general, toda la vereda Maco se encuentra en un riesgo extremadamente complejo, por lo que decretamos la calamidad pública y la urgencia manifiesta”, indicó el mandatario.

El alcalde señaló que, además de las viviendas destruidas y en riesgo, más de 30 casas quedaron incomunicadas, lo que ha afectado de manera directa la movilidad y la economía local.

“La vereda quedó incomunicada y más de 30 viviendas no tienen acceso. Se trata de uno de los sectores productivos del municipio, netamente agropecuario, donde la población ya no puede llegar a sus lugares de trabajo”, explicó.

Municipio sin recursos para la atención de la emergencia

El alcalde advirtió que la emergencia supera la capacidad operativa y financiera del municipio y que La Florida se encuentra ad portas de una crisis socioeconómica y humanitaria si no se recibe apoyo externo oportuno.

“Estamos a puertas de una crisis socioeconómica y también de una crisis humanitaria. La capacidad del municipio es inferior a la magnitud del acontecimiento y, aunque hemos activado todo el plan de acción desde el Comité de Gestión del Riesgo, no contamos con los recursos suficientes para atender esta emergencia”, afirmó.

Díaz también alertó sobre la afectación de servicios básicos, especialmente el suministro de energía eléctrica, cuyas redes quedaron comprometidas por el deslizamiento.

“Las líneas eléctricas quedaron prácticamente en la mitad del deslizamiento. Tenemos habitantes que requieren energía de manera permanente, incluso personas que dependen de oxígeno, y necesitamos soluciones urgentes”, señaló.

En cifras preliminares, la emergencia deja siete familias reubicadas, cerca de 30 personas damnificadas de manera directa y alrededor de 40 viviendas en alto riesgo, lo que podría representar entre 50 y 60 familias afectadas.

Más de mil personas incomunicadas

El mandatario también advirtió sobre el fuerte impacto económico que deja la emergencia, especialmente en las zonas rurales del corregimiento de Rodeo, donde varias veredas quedaron incomunicadas por los deslizamientos y la pérdida de vías.

“Más de mil y hasta mil quinientas personas que habitan en el corregimiento de Rodeo hoy no pueden llegar a sus lugares de trabajo. Estamos hablando de sectores como Jota, Santa Rosa, La Guayaba y otras zonas netamente agropecuarias que quedaron incomunicadas”, explicó el alcalde.

Según explicó, la imposibilidad de movilizar productos y de acceder a las fincas debido al deslizamiento ha paralizado actividades agrícolas que son la base económica del municipio por lo que hizo un llamado a las entidades departamentales y nacionales para que se desplieguen equipos técnicos y apoyo humanitario, y se avance en soluciones estructurales como la reubicación total de la vereda Maco, una problemática que, según recordó, se registra desde hace más de 12 años.