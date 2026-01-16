Suspenden servicio de energía eléctrica en 16 colegios públicos de Córdoba por millonaria deuda

Montería

La empresa Afinia confirmó que suspendió el servicio de energía eléctrica en 16 colegios públicos del departamento de Córdoba por una millonaria deuda que estaría cercana a los $17.000 millones.

Según la cuestionada empresa, “en el departamento de Córdoba existen 1.369 instituciones educativas en municipios no certificados, que a la fecha presentan una deuda con la empresa Afinia por el servicio de energía, equivalente a $16.990.747.944 sin incluir los intereses por mora”.

Tras lo expuesto, Afinia suspendió el servicio durante las primeras semanas del mes de enero en las instituciones que registrarían un mayor consumo de energía. Se trata de las siguientes:

Tierralta: instituciones educativas La Inmaculada y Madre Laura.

Valencia: instituciones educativas Manuela Beltrán y José María Carbonell.

San Antero: instituciones educativas José Antonio Galán y Julio José Miranda.

Canalete: instituciones educativas San José de Canalete y Nuestra Señora del Carmen.

Cereté: instituciones educativas Alfonso Spath Martínez y Dolores Garrido.

Cotorra: instituciones educativas Las Arepas y Cooperativo El Carmen.

Moñitos: instituciones educativas Antonio Arrieta y Obdulio Mayor.

Ciénaga de Oro: instituciones educativas Marco Fidel Suárez y Madre Bernarda.

Pese a lo establecido, la empresa aclaró que “atendiendo el calendario escolar que inicia la próxima semana, Afinia inició el proceso de reconexión de los planteles educativos para que los niños retornen a clases en normalidad”.

Frente a lo ocurrido, este medio consultó con la Gobernación de Córdoba que es la encargada de la educación en los 27 municipios no certificados del departamento, pero aún no se han obtenido respuestas. La Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), tampoco se ha pronunciado sobre el panorama.