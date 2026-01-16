Siri ahora usará Gemini: ¿Qué acciones podría ejecutar el asistente?

Luego del lanzamiento del iPhone 16 en septiembre de 2024, ‘Apple’ anunció 'Apple Intelligence‘, una iniciativa con la que la compañía buscaba transformar a Siri en un asistente más avanzado, capaz de interactuar con ChatGPT, la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI y liderada por Sam Altman. Sin embargo, el sector de la inteligencia artificial avanza a gran velocidad y se ha convertido en un entorno altamente competitivo, donde quedarse rezagado implica perder relevancia frente a los usuarios.

Aunque 'Apple Intelligence’ respondió inicialmente a las necesidades del ecosistema Apple, con el paso del tiempo algunos usuarios comenzaron a manifestar insatisfacción frente a sus capacidades. Este panorama se vio reforzado por la aparición y rápida evolución de modelos como 'Gemini’ y 'DeepSeek’, que desde su lanzamiento demostraron un alto nivel de desempeño y una fuerte competencia frente a ChatGPT.

Esta semana, 'Google’ confirmó una alianza estratégica con Apple para potenciar a Siri, integrando Gemini como motor de inteligencia artificial. Aunque ambas compañías ya mantenían una relación comercial, principalmente por el uso de Google como buscador predeterminado en Safari, este acuerdo marca un nuevo nivel de integración de la tecnología de Google dentro del ecosistema Apple.

En un comunicado oficial, Google señaló:

“Apple y Google han entrado en una colaboración de varios años bajo la cual la próxima generación de Apple Foundation Models se basará en los modelos Gemini de Google y su tecnología en la nube. Estos modelos ayudarán a impulsar las futuras funciones de Apple Intelligence, incluida una Siri más personalizada que llegará este año.

Tras una cuidadosa evaluación, Apple determinó que la tecnología de inteligencia artificial de Google proporciona la base más capaz para sus modelos, manteniendo los estándares de privacidad líderes en la industria que caracterizan a Apple”.

Estas son alguna de las acciones que podría ejecutar Siri

Con esta alianza, se especula que Siri ampliará de forma significativa sus capacidades. Entre las funciones más destacadas estaría la gestión integral de la información personal del usuario, permitiéndole organizar datos, recordatorios y contenidos de manera más inteligente.

Además, el asistente podría recibir instrucciones complejas para la edición de fotografías, así como generar resúmenes automáticos de las notificaciones recibidas en el dispositivo, facilitando una interacción más eficiente con la información diaria.

Uno de los avances más relevantes sería la capacidad de comprender el contexto de lo que ocurre en pantalla en tiempo real. Esto permitiría a Siri interpretar acciones, recordar procesos realizados por el usuario y ofrecer asistencia contextual inmediata. Asimismo, el asistente podría ejecutar tareas o replicar acciones dentro de diferentes aplicaciones, siguiendo indicaciones del usuario y operando de forma integrada dentro del ecosistema Apple.

Estas funciones podrían comenzar a implementarse entre marzo y abril, periodo en el que Apple, según diversas filtraciones, planea lanzar una nueva actualización para sus dispositivos.