Canciller danés: Trump quiere conquistar Groenlandia, ya hay charlas, pero no sé si serán exitosas

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca, el 25 de noviembre de 2025. FOTO: Marvin Joseph/The Washington Post via Getty Images

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, dijo que es evidente que el presidente Donald Trump “tiene el deseo de conquistar Groenlandia”, después de una reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que no sirvió para cambiar la opinión de Washington.

“No conseguimos cambiar la postura estadounidense. Está claro que el presidente tiene el deseo de conquistar Groenlandia. Y dejamos muy, muy claro que eso no beneficia al reino” de Dinamarca, señaló el ministro.

Rasmussen pidió a Washington que coopere “respetuosamente” en relación con la isla ártica controlada por Copenhague.

“Desacuerdo fundamental”

Dinamarca y Estados Unidos tienen un “desacuerdo fundamental” sobre Groenlandia, declaró Rasmussen término de una reunión en la Casa Blanca con responsables estadounidenses, al hablar de posiciones que “difieren”.

No es “en lo absoluto necesario” que Estados Unidos se apodere de Groenlandia, como ha dicho el presidente estadounidense Donald Trump, dijo Lars Løkke Rasmussen.

Grupo de trabajo

Dinamarca anunció la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar las “discrepancias” entre ambos países sobre el futuro de Groenlandia.

“Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar un camino común a seguir”, declaró el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, en una rueda de prensa junto a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Rasmussen señaló que el grupo se reunirá por primera vez “en cuestión de semanas” y espera que se centre en “abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, al mismo tiempo que respetar las líneas rojas” de Dinamarca.

Seguridad, punto clave

La reunión con JD Vance y con el secretario de Estado, Marco Rubio, se llevó a cabo en el Edificio Ejecutivo Eisenhower, en el complejo de la Casa Blanca, en medio de las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, por adquirir la isla ártica, argumentando preocupaciones de seguridad nacional.

Explicó que Dinamarca sigue creyendo que la seguridad de Groenlandia se puede garantizar “dentro del marco actual” y dijo que es “totalmente inaceptable” cualquier idea que no respete la integridad territorial de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

“Por lo tanto, seguimos teniendo discrepancias fundamentales, pero también estamos de acuerdo en estar en desacuerdo”, afirmó.

Este miércoles, antes del encuentro, Trump expresó en la plataforma Truth Social que con Groenlandia en “manos” de Estados Unidos, la OTAN será mucho más eficaz y agregó que “cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.

Tanto el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, han rechazado la posibilidad de que Estados Unidos tenga el control de la isla - un territorio autónomo de Dinamarca- ya sea mediante una compra o por la fuerza militar.