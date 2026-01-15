Despliegue de tropas europeas en Groenlandia “no tiene ningún impacto”, dijo la Casa Blanca

Estados Unidos declaró este jueves que el despliegue de una misión de militares europeos en Groenlandia no afecta al objetivo de Donald Trump de tomar este territorio de Dinamarca en el Ártico.

Varios países europeos comenzaron a desplegar militares en Groenlandia este jueves, después de una reunión en Washington de alto nivel entre autoridades de Dinamarca y de la isla ártica con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En la cita, Dinamarca buscó apaciguar a Estados Unidos, después de que Trump amenazara con anexionar ese territorio alegando que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo lo ocuparían Rusia o China. La Casa Blanca afirma que está considerando comprar la isla, sin descartar una intervención militar en ese territorio rico en recursos minerales.

Tras el encuentro, el vice primer ministro groenlandés, Mute Egede, anunció el despliegue de más tropas de la OTAN en el territorio a partir del miércoles y varios países europeos enviaron a militares en una misión de exploración.

“No creo que (el despliegue de) tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni tampoco tiene ningún impacto en su objetivo de adquirir Groenlandia”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, informó este jueves que se está formando “un grupo de trabajo” para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.

Pero “eso no cambia el hecho de que existe un desacuerdo fundamental, porque la ambición estadounidense de tomar el control de Groenlandia sigue intacta”, dijo en un comunicado enviado a AFP la jefa del Ejecutivo de Dinamarca, un tradicional aliado de Estados Unidos y miembro de la OTAN.

En otro tono, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que “el diálogo y la diplomacia son el camino correcto a seguir” y celebró en una publicación en Facebook que las conversaciones estén “en marcha”.

En Nuuk, la capital de este territorio autónomo danés, abundan las banderas rojas y blancas de Groenlandia, que adornan las vitrinas de las tiendas, las ventanas de las casas, los autos y autobuses, e incluso se veían en el cable de una grúa, constató un periodista de AFP allí presente.

“Es muy aterrador porque es algo enorme”, comentó sobre los planes de Trump Vera Stidsen, una maestra de 51 años, a la salida de un supermercado.