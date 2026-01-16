Hoy por Hoy Cartagena

Policía de Bolívar lanza estrategia puerta a puerta contra la deserción escolar en 34 municipios

La educación, una prioridad para la seguridad y el futuro del país

Con la convicción de que la educación es la base de una sociedad más segura, equitativa y con mayores oportunidades, la Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar puso en marcha la campaña “Puertas Abiertas al Futuro”, una estrategia territorial orientada a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes y a prevenir la deserción escolar en el inicio del calendario académico.

La iniciativa se desarrolla en los 34 municipios y 7 corregimientos de la jurisdicción y hace parte del programa preventivo “Abre tus Ojos”, liderado por hombres y mujeres de la Seccional de Protección y Servicios Especiales y del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, quienes recorren los barrios puerta a puerta, dialogando con padres de familia y cuidadores para promover la matrícula y permanencia escolar.

Este acompañamiento policial busca anticiparse a los riesgos asociados al retorno a clases, tales como la deserción escolar, la instrumentalización de menores y la explotación infantil, reforzando la corresponsabilidad entre familia, escuela y Estado para garantizar entornos seguros y protectores que favorezcan el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar, explicó que, estas actividades se adelantan durante la pretemporada académica, con el propósito de motivar a padres y cuidadores a asegurar la continuidad educativa y prevenir cualquier forma de vulneración de derechos.

De manera complementaria, la Policía Nacional hace un llamado a los adultos responsables para reforzar medidas de autocuidado y prevención, como indicar a los menores las rutas seguras hacia la institución educativa, evitar desvíos innecesarios y, en lo posible, acompañarlos en sus desplazamientos. Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 123 de Atención y Emergencias o acudir a las patrullas de los cuadrantes y estaciones de policía de cada municipio.

Recomendaciones para las familias

Mantener comunicación permanente con la institución educativa.

Establecer rutinas de estudio, descanso y asistencia escolar.

Escuchar a los hijos e identificar posibles dificultades académicas, emocionales o sociales.

Valorar la educación y transmitir expectativas positivas frente al estudio.

Acompañar y apoyar el proceso educativo, evitando el castigo ante el bajo rendimiento o la desmotivación.

Fomentar la autoestima y la confianza en las capacidades de los estudiantes.

Brindar apoyo, cuando sea posible, con útiles escolares, transporte o alimentación.

Para la Policía Nacional la educación de niños, niñas y adolescentes —como protagonistas del presente y del futuro del país— es una prioridad institucional. Una formación integral desde temprana edad fortalece valores, orienta proyectos de vida y contribuye a la construcción de ciudadanos responsables, capaces de aportar al desarrollo sostenible y a la convivencia pacífica.

