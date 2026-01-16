Montería también enfrentará cortes de agua este domingo 18 de enero por trabajos eléctricos

Montería

A la jornada de mantenimiento eléctrico programada por Afinia para este domingo 18 de enero, se suma ahora una interrupción masiva en el servicio de acueducto.

La empresa Veolia comunicó que los trabajos en los circuitos eléctricos (principal y de respaldo) que alimentan el Centro de Producción de Agua Potable en Sierra Chiquita impedirán el funcionamiento normal de la planta.

Lea también: Cortes de luz en Montería este domingo 18 de enero: vea la lista de los más de 170 barrios afectados

Interrupción del servicio de agua

Fecha: Domingo 18 de enero de 2026.

Domingo 18 de enero de 2026. Hora de inicio: 7:00 a. m..

7:00 a. m.. Restablecimiento: Se estima que el servicio regrese gradualmente durante las horas de la tarde.

Sectores urbanos afectados

La interrupción del servicio de agua impactará a una extensa lista de barrios y urbanizaciones, entre los que se encuentran:

Grupo 1: Betancí, El Níspero, Holanda, Horizonte, La Fe, La Palma, La Ribera, Rancho Grande, Urb. Vallejo, Villa Nazareth, 25 de Marzo y Arcos de Caracolí.

Betancí, El Níspero, Holanda, Horizonte, La Fe, La Palma, La Ribera, Rancho Grande, Urb. Vallejo, Villa Nazareth, 25 de Marzo y Arcos de Caracolí. Grupo 2: Casita Nueva, El Amparo, El Dorado, Rio De Janeiro, San Francisco, Urb. Las Americas, Urb. Villa Real, Villarreal, La Esperanza y Villa Luz.

Casita Nueva, El Amparo, El Dorado, Rio De Janeiro, San Francisco, Urb. Las Americas, Urb. Villa Real, Villarreal, La Esperanza y Villa Luz. Grupo 3: Buenavista, El Tendal, 14 de Julio, Chambacú, Chuchurubí, Colón, El Coliseo, La Julia, La Victoria, Pueblo Nuevo, Santa Clara, El Centro, Los Laureles, Altos del Country y Prado Norte.

Buenavista, El Tendal, 14 de Julio, Chambacú, Chuchurubí, Colón, El Coliseo, La Julia, La Victoria, Pueblo Nuevo, Santa Clara, El Centro, Los Laureles, Altos del Country y Prado Norte. Grupo 4: Urb. El Recuerdo, Furatena, Villa Paz, Nueva Esperanza, Villa Melisa, Los Robles I al IV, Urb. La Gloria, Panzenú, El Prado, Galilea, Los Araujos, Robinson Pitalúa, Mogambo, Edmundo López II y Los Nogales.

Urb. El Recuerdo, Furatena, Villa Paz, Nueva Esperanza, Villa Melisa, Los Robles I al IV, Urb. La Gloria, Panzenú, El Prado, Galilea, Los Araujos, Robinson Pitalúa, Mogambo, Edmundo López II y Los Nogales. Grupo 5: Santander, San Martín, La Granja, Santa Lucía, Santa Fe, Brisas del Sinú, Simón Bolívar y La Coquera.

Santander, San Martín, La Granja, Santa Lucía, Santa Fe, Brisas del Sinú, Simón Bolívar y La Coquera. Grupo 6: Urb. Brizalia, La Floresta, Urb. El Mora, San José, Urb. El Oriente, Villa Natalia, Urb. Villa Fatima, Urb. Venecia, Urb. Santa Elena (I al VI), Urb. Bonanza, Urb. Limonar y Villa Caribe.

Afectación en zonas rurales

El desabastecimiento también se extenderá a puntos estratégicos de la zona rural, incluyendo:

Kilómetro 15 vía a Planeta Rica, Las Lamas, Caño viejo, El Cerrito, Los Pericos, El Vidrial, El Floral, Parcelas de Sierra Chiquita, Jaraquiel y zonas corregimentales de Mocarí, Sabanal, Faros y Besito Volao.

Recomendaciones de Veolia

La compañía agradeció la comprensión de los usuarios y aclaró que, una vez se restablezca el servicio de energía eléctrica, el sistema de acueducto será presurizado gradualmente. Esto significa que el agua podría tardar algunas horas adicionales en llegar con la presión habitual a todos los hogares.

Se recomienda a la ciudadanía almacenar agua con antelación para cubrir las necesidades básicas durante el transcurso del domingo.