Luto en Zambrano por la muerte de Daniel Álvarez, adolescente que falleció en la Ciénaga Grande

El municipio de Zambrano, Bolívar, se encuentra sumido en un profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Daniel Álvarez Hernández, un adolescente de 17 años que perdió la vida por inmersión este jueves. El suceso ocurrió en aguas de la Ciénaga Grande, donde el menor fue auxiliado por personas cercanas y trasladado de urgencia al Hospital San Sebastián, pero lamentablemente ingresó sin signos vitales.

Daniel era hijo de Carlos Álvarez y Loly Hernández, miembros de familias muy apreciadas y conocidas en la población, lo que ha provocado una masiva respuesta de solidaridad en redes sociales y calles del municipio. Con mensajes que resaltan su temprana partida, allegados y amigos han acompañado a sus padres en este difícil momento, mientras las autoridades locales inician las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Alarma en Bolívar: tres menores víctimas del agua en una semana

Esta tragedia se suma a un inicio de año crítico en el departamento de Bolívar. El pasado domingo 11 de enero, se registraron otras dos emergencias similares que mantienen en alerta a los organismos de socorro:

En Marialabaja: Un adolescente de 16 años perdió la vida tras ingresar al embalse de Playón y no lograr salir a la superficie. En San Pablo: La comunidad continúa en la búsqueda desesperada de un niño de aproximadamente 8 años, quien desapareció en las aguas del río Magdalena, frente al barrio San Pablito.

Ante esta racha de accidentes, las autoridades departamentales reiteraron el llamado urgente a la prudencia y a la supervisión constante de menores en ríos, ciénagas y embalses para evitar que más familias bolivarenses sigan de luto.