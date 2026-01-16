Juzgado frena el montaje de las corralejas de Sincelejo

Sincelejo

El Juzgado Segundo de Pequeñas Causas de Sincelejo ordenó detener de inmediato el montaje de las corralejas de las Fiestas del 20 de Enero 2026.

La jueza Milena Patricia Ruz Arrieta, quien emitió la medida provisional este 15 de enero, dispuso que ninguna estructura taurina puede seguir levantándose a un lado de la Troncal de occidente , el kilómetro 1 de la vía hacia Sampués, hasta que el proceso avance y se determine si el evento cumple con todos los requisitos legales.

El auto señala dudas sobre la licencia urbanística, las certificaciones técnicas y los permisos administrativos necesarios, elementos que, según el despacho, podrían poner en riesgo la vida e integridad de quienes acudan a las corralejas.

El empresario Jesús David Tovio Morales, responsable de solicitar la licencia de las corralejas 2026, deberá suspender la obra de inmediato.

A su vez, la orden judicial obliga a la Secretaría de Gobierno, Planeación Municipal, la Curaduría Urbana Primera y la Inspección de Policía a impedir la apertura al público mientras no exista plena certeza de que todo el proceso está en regla.

El juzgado también le dio 48 horas a estas entidades para entregar un informe completo: permisos, licencias, certificaciones y todo el expediente administrativo relacionado con el evento.

Además, fueron vinculadas al proceso la Alcaldía de Sincelejo, la Procuraduría Provincial, la Defensoría del Pueblo, el Concejo Municipal, la junta organizadora de las corralejas, los empresarios y la Oficina de Gestión del Riesgo, por ser actores que podrían verse afectados por la determinación.

La jueza explicó que la medida busca evitar un daño mayor a la población mientras se establece si las corralejas cumplen con las normas de seguridad, convivencia y urbanismo.

Por ahora, uno de los eventos más tradicionales de la ciudad queda en suspenso judicial, a la espera de que se despejen las irregularidades denunciadas.

Allegados a los empresarios de las corralejas le manifestaron a Caracol Radio que los festejos no están en peligro puesto que los organizadores cuentan con todo los requisitos de ley.

“Se retrasa un poco la construcción, pero eso lo solucionan hoy , además los obreros trabajan muy rápido y de aquí al lunes las tienen listas”, expresó solicitando el anonimato.

Las corralejas de Sincelejo están programadas del martes 20 al 25 de enero.