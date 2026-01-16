Entretenimiento

Hugh Jackman y Kate Hudson protagonizan “Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable”

El drama musical dirigido por Craig Brewer es una cautivadora historia de amor y superación que demuestra que nunca es tarde para perseguir tus sueños.

Cortesía: Universal Pictures - Película “Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable”

Cortesía: Universal Pictures - Película “Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable”

Ricardo Bedoya

En salas de cine colombianas puedes cantar junto a Thunder and Lightning en la cautivadora historia de “Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable” película dirigida por Craig Brewer, es una inspiradora experiencia cinematográfica que celebra la pasión, la perseverancia y la magia de la segunda oportunidad.

Basada en una historia real, “Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable” sigue a Mike y Claire a medida que se convierten en Lightning &Thunder, una alegre banda tributo a Neil Diamond que los lleva desde un pequeño garaje a la gloria de los bares de poca monta. Pero cuando la tragedia los golpea y los hunde en lo más profundo, es el poder revelador de su amor (por la música y el uno por el otro) lo que une a la pareja, les brinda un camino a seguir y, en última instancia, les ayuda a recordarse mutuamente.

Cortesía: Universal Pictures - Película “Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable”

Protagonizada por Hugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli, Ella Anderson, King Princess, Mustafa Shakir, Hudson Hensley y John Beckwith, “Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable” de Universal Pictures es una experiencia musical inolvidable que te hará vibrar del primer al último minuto y hará creer en el poder de los sueños. La cinta se encuentra disponible en salas de cine colombianas.

