Hugh Jackman y Kate Hudson protagonizan “Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable”

En salas de cine colombianas puedes cantar junto a Thunder and Lightning en la cautivadora historia de “Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable” película dirigida por Craig Brewer, es una inspiradora experiencia cinematográfica que celebra la pasión, la perseverancia y la magia de la segunda oportunidad.

Basada en una historia real, “Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable” sigue a Mike y Claire a medida que se convierten en Lightning &Thunder, una alegre banda tributo a Neil Diamond que los lleva desde un pequeño garaje a la gloria de los bares de poca monta. Pero cuando la tragedia los golpea y los hunde en lo más profundo, es el poder revelador de su amor (por la música y el uno por el otro) lo que une a la pareja, les brinda un camino a seguir y, en última instancia, les ayuda a recordarse mutuamente.

Cortesía: Universal Pictures - Película “Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable” Ampliar

Protagonizada por Hugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli, Ella Anderson, King Princess, Mustafa Shakir, Hudson Hensley y John Beckwith, “Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable” de Universal Pictures es una experiencia musical inolvidable que te hará vibrar del primer al último minuto y hará creer en el poder de los sueños. La cinta se encuentra disponible en salas de cine colombianas.