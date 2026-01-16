Esta es la resolución del Inpec que autorizó traslado de jefes de Los Costeños a Barranquilla

Caracol Radio conoció en primicia la resolución completa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por medio de la cual se autorizó el traslado de varios integrantes de la banda criminal de ‘Los Costeños’ a la cárcel El Bosque de Barranquilla. Sin embargo, en el último momento los movimientos carcelarios se congelaron.

En el documento de cuatro páginas expedido el pasado 11 de enero, por solicitud del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, se advierte que los traslados se dan en el marco de la negociación que el Gobierno Nacional adelanta con la estructura armada.

“La solicitud realizada constituye un gesto de paz por parte del Gobierno Nacional y se espera que contribuya a la política pública de Paz Total. Los perfiles aquí relacionados han sido entrevistados con el objeto de identificar su rol en las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto “Los Costeños” y “Los Pepes” y el área de influencia territorial en el área metropolitana de Barranquilla y en el departamento del Atlántico; así mismo, han manifestado su voluntad de ser trasladados y aportar en la fase de acercamientos exploratorios ya indicada, por lo que amablemente solicito que el Ministerio de Justicia y del Derecho realice la valoración pertinente en aras de realizar el traslado”, se lee en la resolución 000122 del Inpec.

Debido a esto, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, decidió que: “RESUELVE: Ordenar el traslado de las personas privadas de la libertad cuyos nombres y situaciones jurídicas se enuncian, con base en las razones de orden legal contenidas en la parte motiva del presente acto administrativo. De conformidad con las cartillas biográficas, las PPL registran las siguientes situaciones jurídicas”.

¿Quiénes son?

Jonathan Stiwar Amador Castillo, alias ‘Maldad’

Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’

Elimelec Utria Zaparan

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, ‘el negro Ober’.

Juan Carlos Molina Ahumada

Rafael Yovani Carillo Vargas, alias ‘Bindi’ o ‘Veinte’

Kevin Andrés Tovar Rivera, alias ‘Kevin menor’

Rafael Ignacio Estarifa Conde, alias ‘Jerry’

Féliz Junior Peña Escorcia, alias ‘Junior Guerra’, supuesta mano derecha de alias ‘Castor’

Carlos Alberto Caamaño González, alias ‘Carlitos’

Jorge Eliécer Pasos Ortiz, alias ‘Hormiga’, supuesto integrante de ‘Los descuartizadores’, presunta subestructura de ‘Los Costeños’, condenado a 60 años de prisión.

Nazir Eduardo Solano Estrada, supuesto sicario de ‘Los Costeños’. Es muy cercano a alias ‘Castor’, líder de la banda criminal.

No obstante, los traslados quedaron suspendidos hasta que no haya un compromiso mayor de parte de los integrantes de la banda criminal, así lo anunció el presidente de la República, Gustavo Petro.

Reconocemos que el proceso de desactivación de bandas a través del diálogo que impulsa el gobierno nacional en forma paralela a su represión, ha logrado una caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla.



Pero el proceso debe avanzar y decisiones de los jefes de estas… https://t.co/shie1i71DG — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 16, 2026

Consulte aquí la resolución completa:

Ampliar

Ampliar

Ampliar