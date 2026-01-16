El sector avícola registra un crecimiento de 9,1% en el 2025: FENAVI

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia, (Fenavi), presenta los resultados del sector avícola durante 2025, consolidándose como una de las industrias esenciales para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país.

En total, el sector avícola produjo 3.167.500 toneladas de proteína con una tasa de crecimiento del 9,1% respecto al 2024. El valor total de la producción alcanzó los $44,5 billones, destacando el tejido productivo nacional.

¿Cuáles son los resultados de producción del huevo y el pollo el 2025 en Colombia?

Según el Presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno, la producción de huevo fue de 19.402 millones de unidades, permitiendo alcanzar un consumo per cápita de 366 huevos. Por su parte, el sector de Pollo tuvo una producción de 2.003.000 toneladas, con un consumo per cápita de 37,8 kilogramos. Estas cifras reflejan el alto impacto nutricional, fácil acceso y versatilidad de estos alimentos esenciales para las familias colombianas.

Aumento del territorio avícola en Colombia

En los últimos años, se ha registrado un aumento significativo en las plantas de beneficio en comparación con otros países. En este contexto, Colombia alcanzó en 2025 un total de 100 granjas avícolas.

Este crecimiento también se ha reflejado a nivel municipal. En 2023 se registraron 605 municipios con presencia de granjas avícolas, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 657, lo que representa un incremento de 52 municipios.

¿Qué tanto afectó los bloqueos viales en 2022 a la economía avícola?

Según el presidente ejecutivo de Fenavi, Gonzalo Moreno asegura que, a pesar de los bloqueos que se registraron en el 2022, el sector ya se recuperó sobre estas pérdidas. Sin embargo, reitera que aún así están prevenidos por si vuelve a sucedes este tipo de bloqueos viales en el país.

Lamentablemente los bloqueos en las vías del país se volvieron constantes, cada vez que cualquier comunidad quiere presentar una voz de protesta decide bloquear una vías. Por ende, por ende cualquier bloqueo afecta a 5.600 granjas que están en el territorio colombiano" agregó.

El mercado avícola busca expandirse en el continente asiático

Desde hace más de siete años, este mercado viene trabajando en la apertura de mercados internacionales a través de una estrategia interinstitucional con el acompañamiento de entidades como el ICA y el Invima.

Entre esas expansiones comerciales, en los últimos dos años, se han exportado 51,3 millones de huevos a Cuba, lo que representa 198 contenedores. En 2025 iniciaron las exportaciones de ovoproductos a este mismo país con el envío de 1.800 kilogramos de huevo en polvo.

Respecto a carne de pollo, se registraron 2 exportaciones por un total de 27.144 kilogramos a Japón. En total, son 8 empresas del sector avícola que ya son exportadoras, lo que ha generado ingresos de $25.900 millones de pesos.

Otro de los anuncios importantes para el sector avícola fue la confirmación de la viabilidad para exportar huevos para quebrar (breaking eggs) a Estados Unidos, por parte del gobierno estadounidense. Y hoy se dio la noticia de que las autoridades sanitarias de China vendrán a Colombia para visitar las plantas de beneficio de pollo en abril de 2026, ampliando las oportunidades de exportación avícola.

“El 2025 fue un año decisivo para la avicultura colombiana. El compromiso hacia la sanidad, la sostenibilidad, el fomento al consumo y la apertura internacional reafirmaron el papel del sector como uno de los motores estratégicos del agro nacional”, concluye el dirigente gremial.