“El regalo que el Gobierno Nacional nos da”: gobernador de Córdoba ante aumento en tarifa de peajes
A partir de este 16 de enero subió la tarifa en los peajes administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Montería
Luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), anunciara el incremento anual en las tarifas de los peajes que entraría a regir este 16 de enero, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta reaccionó a través de la red social X, indicando que el aumento sería “el regalo que el Gobierno Nacional nos da por ser el tercer departamento con mayor crecimiento en el turismo. ¡Gracias, presidente Gustavo Petro!”.
Cabe recordar que, este aumento impactará en 6 de las 9 casetas que tiene el departamento de Córdoba:
Contexto en Caracol Radio:
|Peaje
|Tarifa Anterior
|Tarifa con Alza (7,1 %)
|Los Cedros / Purgatorio
|$18.400
|$19.706
|La Apartada / Manguitos
|$18.400
|$19.706
|San Carlos / Mata de Caña
|$18.100
|$19.385
Durante el año 2025, el departamento enfrentó dos protestas por parte del gremio transportador en vías nacionales de Córdoba por el aumento en la tarifa de peajes.