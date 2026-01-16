Cemento País felicita a Ladrillera La Clay por 43 años de excelencia en la región Caribe

Cemento País se suma a la celebración de Ladrillera La Clay, que conmemora 43 años de trayectoria, consolidándose como una empresa referente en la región Caribe por su calidad, seriedad y aporte al desarrollo del sector de la construcción.

Durante más de cuatro décadas, Ladrillera La Clay ha demostrado un compromiso constante con la excelencia, la innovación y la confianza de sus clientes, contribuyendo de manera significativa a la construcción de territorios más prósperos y sostenibles.

“Nos enorgullece reconocer el esfuerzo, la dedicación y el legado de Ladrillera La Clay en la industria de la construcción. Su compromiso con la calidad es un ejemplo para el sector y nos motiva a seguir fortaleciendo alianzas que impulsen soluciones cada vez más innovadoras y de alto valor para nuestros clientes”, expresó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País.

Cemento País y Ladrillera La Clay comparten una visión común basada en la calidad, el servicio y la confianza, valores que han permitido a ambas compañías consolidarse como líderes en la región. Estamos seguros de que este camino de trabajo conjunto seguirá generando progreso y desarrollo.