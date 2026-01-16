Cayó en Nariño alias Quevedo, requerido por varios delitos en Ecuador

Chachagüí-Nariño

Un nuevo golpe estratégico contra el crimen organizado transnacional se logró en el departamento de Nariño a través de una operación binacional entre Colombia y Ecuador, con la captura de alias ‘Quevedo’ .

El sujeto, quien se escondía en el municipio de Chachagüí registra Circular Azul de INTERPOL y es requerido por los delitos de concierto para delinquir, hurto y extorsión. De acuerdo con información judicial, esta persona cumplía funciones de dirección y coordinación de actividades criminales, ordenando y planificando acciones ilícitas desde territorio colombiano hacia diferentes provincias del Ecuador como integrante del Grupo Armado Organizado transnacional “Los Choneros AK47”.

Las investigaciones permitieron establecer que el hoy detenido habría ingresado a Colombia con el propósito de evadir a las autoridades judiciales, utilizando modalidades de ocultamiento como el alquiler temporal de fincas, desde el mes de noviembre del año 2025.

De manera simultánea, la Operación “ZEUS 2” se desarrolló en Colombia y Ecuador, logrando la desarticulación de la estructura criminal GAO “Los Choneros”, con la ejecución de 21 allanamientos y la captura de 15 personas en territorio ecuatoriano, resaltando la detención en Colombia de su principal cabecilla como uno de los resultados más relevantes del operativo.

Una vez adelantados los trámites migratorios correspondientes, Jean Carlos Marcillo Bravo, alias “Quevedo”, fue entregado formalmente y en buen estado de salud a las autoridades ecuatorianas, quienes materializaron la orden de captura vigente en su contra.